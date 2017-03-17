بالفيديو .. نقالة مرضى تتحرك بنفسها داخل مستشفى في الأرجنتين

أظهر فيديو غريب انتشر مؤخراً نقالة مرضى بباحة مركز طبي في #الأرجنتين وهي تتحرك من تلقاء نفسها ، وقد تم تصوير اللقطات بواسطة كاميرا داخلية في المستشفى الواقع بمدينة #روساريو، في مقاطعة شمال شرق #سانتا_في.

وقد ظهرت النقالة ذات العجلات وقد بدأت في الحركة وحدها دون أن يحركها أي شخص أو ريح، فمن تحليل الفيديو يتضح أن الرياح ليست سبباً لتحرك النقالة حيث إن الأشجار كانت ثابتة.

وقد أثار الفيديو جدلا في مواقع التواصل، فتساءل البعض هل ما حدث “كان سببه أشباح تسكن هذا المستشفى”، أم أن هناك من يتلاعب في الفيديو.

وقد تدخلت وزارة الصحة في سانتا في لوضع حد للنقاش بالقول إن اثنين من العاملين في المستشفى عملا على ابتكار نظام لنقل وجر العربات من بعد بواسطة حبال، وهذا النظام هو السبب في الواقعة طبقاً لما اوردت قناة العربية ، لكن الناس ردت بأنه لا توجد أي حبال واضحة في الفيديو، واعتبرت مبرر الوزارة غير منطقي.

وذكرت صحف محلية أن احتمالا آخر ورد أخيرا وهو أن اثنين من عمال المستشفى وراء ذلك الفيديو الذي اعتبر مزيفا، بهدف شغل الناس وأطلق عليه “الفيديو الشبح”.

ولم يعلن عن اسم المتهمين، كما لم توضح العقوبة التي يمكن أن تواجههما.

عكس السير