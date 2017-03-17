بعد قرعة الأبطال .. زيدان : لا يسعني سوى الضحك على الكرات الساخنة

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، إنه “لا يسعني سوى الضحك” على ما تردد مؤخراً حول تحيز محتمل للفريق الملكي في قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، عبر تمييز بعض الكرات بتسخينها، وذلك بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين فريقه وبايرن ميونخ.

وبعدما تردد أنه باستخدام الكرات الساخنة ستسفر القرعة عن مواجهة بين الريال وأسهل خصم نظرياً وهو ليستر سيتي الإنجليزي، الذي أوقعته القرعة أمام أتلتيكو مدريد في النهاية، قال زيدان في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، عشية مباراة أتلتيك بلباو في الجولة 28 من الليغا: “لا يسعني سوى الضحك. نعرف الآن أن هذا ليس صحيحاً”.

وعلق زيدان على مواجهة البايرن ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي كان الفرنسي مساعداً له خلال توليه الإدارة الفنية للريال، وقيادته للتتويج بلقب دوري الأبطال العاشر في تاريخه 2014، قائلاً: “بالتأكيد هذه مواجهة بين الأستاذ والتلميذ. كنت مساعداً له وتعلمت منه الكثير. إنه شخص جيد للغاية. نعرف ما فعله هنا. المواجهة أمامه ستكون خاصة. تعلمت كثيراً بجواره، فهو مدرب فعل أشياء عظيمة في هذا النادي”.

وأضاف: “حالفني الحظ لأنني عرفته عن قرب، وأنا سعيد لأننا سنلتقي مجدداً، وستكون مباراة رائعة. عندما كنت لاعباً كنت أفضل هذا النوع من المباريات. لا أعرف ماذا سيحدث؟ لكن هذا النوع من اللقاءات يثير حماستي. هناك الكثير من الاحترام بين الناديين والمدربين”.

واعتبر زيدان أن حظوظ الريال وبايرن متكافئة، وقال: “من الطبيعي أن يقال أنه من الأفضل اللعب خارج الأرض أولاً ثم في ملعبنا إياباً، لكني ليس لدي أي تفضيل. سوف نلعب خارج أرضنا وندرك أنه علينا التسجيل لأنه من المهم التسجيل كضيوف”.

واعترف زيدان أن النادي الملكي كان على وشك ضم مهاجم موناكو الفرنسي الصاعد كيليان مبابي (18 عاماً)، الذي لعب دوراً حاسماً في تأهل فريقه لربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وقال زيدان: “كانت الصفقة شبه منتهية، لكنه ذهب في النهاية لموناكو. لا يمكنني الحديث عن هذا، لكننا نعرف أنه لاعب جيد. ما يفعله في هذا السن رائع. ما يهمني حقاً هو ما سنفعله في المباراة أمام أتلتيك بلباو، لكنه كان على وشك التوقيع هنا”. ( EFE )

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