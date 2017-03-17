بعد كاليه .. فرنسا تسعى لإخلاء مخيم لاجئين آخر في باريس

بعد حوالي 5 أشهر من إخلاء مخيم كاليه، تسعى فرنسا لإغلاق مخيم لاجئين آخر في باريس.

ونقلت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، عن وزير الداخلية الفرنسي “برونو لاروكس” قوله، أول أمس الأربعاء، إن الحكومة تعمل على إخلاء مخيم “داونكيركا” بأسرع وقت ممكن.

واستنكر الوزير، بحسب ما ترجم عكس السير، الأوضاع السيئة في المخيم، حيث يتم ابتزاز اللاجئين مادياً مقابل الاستحمام.

وكان المخيم المذكور قد تم إنشاؤه العام الماضي من قبل منظمة أطباء بلا حدود، التي استبدلت الخيام المؤقتة بغرف خشبية.

ويتواجد في المخيم الذي يبعد عن كاليه حوالي 30 كيلو متراً، حوالي 1500 لاجئ، هدفهم الرئيسي هو الوصول إلى بريطانيا.

عكس السير