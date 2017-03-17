بيكيه : لا نخشى مواجهة ريال مدريد أو أتلتيكو

أكد مدافع #برشلونة الإسباني #جيرارد_بيكيه، قبل قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بمقر الاتحاد الأوروبي “يويفا”، أنهم لا يخشون الوقوع أمام ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، وأن أهم ما يشغلهم هو أن يقدموا أداءً جيداً خلال هذه المرحلة “المعقدة للغاية” في مشوار البطولة.

وأوضح المدافع “الكاتالوني” عقب مشاركته في إحدى الحملات الدعائية: “لا نخشى مواجهة الفريقين لأننا سبق وأقصيناهما من قبل، سندخل هذه المرحلة بشغف ورغبة كبيرين”.

وبسؤاله إذا ما كان عدم وجود القائد أندريس إنييستا، الذي سبق وأن أعلن أنه لا يفكر في التجديد مهما كانت المغريات، سيترك فراغاً كبيراً في الفريق، قال: “لا أعتقد أنها اللحظة المناسبة لتقييم هذا الأمر، أندريس يعرف جيداً التوقيت المناسب، والآن الجميع يركز جيداً مع الفريق”.

كما تم التطرق لمدى جاهزية واستعداد مساعد لويس إنريكي، خوان كارلوس أونزوي، للجلوس على مقعد المدير الفني، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.

وقال المدافع الدولي في هذا الصدد: “لا أتدخل في هذا الأمر، لا أعلم كيفية تفكير وخطط الإدارة، خوان كارلوس أونزوي متواجد داخل النادي منذ سنوات عديدة، وبالتأكيد هو مرشح جيد، ولكن دوري ليس تحديد هذا الأمر”.

وحول الطريقة التي عاش بها ليلة الانتفاضة التاريخية لـ “البلاوغرانا” أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن النهائي على ملعب الكامب نو، أوضح بأنه كان “كالطفل الصغير”.

وتابع: “كانت ليلة رائعة، استمتعت بها كأننا فزنا بلقب دوري الأبطال، كان أمراً تاريخياً والآن علينا الفوز باللقب حتى لا تصبح هذه الليلة مجرد أحد أكبر الأحداث التاريخية في تاريخ الرياضة”.

وأضاف: “الجميع في أوروبا تحدث عن قيمة الفوز الذي تحقق وأنا سعيد لأننا استحققناه”.

واختتم بيكيه تصريحاته بالحديث حول الانتقادات الموجهة لبيب غوارديولا، المدير الفني الأسبق لـ”البرسا” ولمانشستر سيتي الإنكليزي حالياً، عقب خروج الفريق الإنكليزي من دور الـ16 من البطولة على يد موناكو الفرنسي: “هناك أشخاص يحبونه بشده وهناك من ينتقدونه، مثل أي شيء، هي توجهات، بالنسبة لي هو مدرب عظيم، ولكن لا يمكنك الفوز دائماً”. ( EFE )

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