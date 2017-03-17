تحديث لأعداد اللاجئين السوريين في تركيا

أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في البلاد بلغ مليونين و957 ألفًا، و454.

وأفاد بيان صادر عن المديرية نشرته على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن السلطات المعنية سجلت بيانات مليونا و580 ألفا و866 رجلا، ومليونا و376 ألفا و588 امرأة سورية.

ولفت المديرية أن 246 ألفا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 19 و 24 عاما، و205 آلاف من الإناث تتراوح أعمارهن بين 5 و 9 أعوام.

وبينما كان عدد الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا 14 ألف سوري خلال 2012، فإن هذا العدد بلغ مليونين و957 ألفا و454، حتى فبراير/شباط الماضي.

وأشار البيان إلى تقدم 282 ألف شخص من دول مختلفة بطلب الحماية المؤقتة في تركيا منذ 2005، وذلك لأسباب مختلفة.

وكشف أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى ضبطهم في الفترة ما بين 1998 – 2016، مليونا و281 ألفا، وبينما جرى ضبط 29 ألف مهاجر في 1998، فإن العدد ارتفع إلى 174 ألفا العام الماضي.

كما شهد عدد الحاصلين على تصاريح إقامة في تركيا ارتفاعا، فبينما كان عددهم 3 ملايين و258 ألفاً في الفترة ما بين 2005 – 2016، بلغ العام الماضي 461 ألفا. (TRT)

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