تركيا تدين استهداف مسجد بريف حلب و تعتبره ” جريمة حرب “

أدان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الجمعة، الغارة الجوية التي استهدفت مسجدًا بريف حلب التي راح ضحيتها العشرات، معتبرًا أنها “جريمة حرب”.

وقال قورتولموش، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا إن “هذا (القصف) جريمة ضد الإنسانية، ويرتقي لجريمة حرب”.

وأشار إلى أن “قصف المدنيين، والمصلين في دار للعبادة أمر غير مقبول”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء قائلًا “سيتجلى في الساعات القادمة، من هو وراء هذا الهجوم”.

وفي وقت سابق اليوم، تبنّت القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية بالقرب من “الجينة”، ولم تنف احتمالية أن تكون الغارة قد استهدفت المسجد المذكور. (ANADOLU)

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