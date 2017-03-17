تطبيق من ” غوغل ” يسمح لكم بالتحكم عن بعد بأجهزة أطفالكم الذكية

عرضت شركة #غوغل اليوم تطبيقها الجديد المصمم لمساعدة الآباء والأمهات في الحصول على المزيد من التحكم فيما يخص أجهزة أطفالهم الذكية من هواتف و حواسيب لوحية ، ويسمح التطبيق المسمى #Family_Link للأهل بإيقاف استخدام تلك الأجهزة عن بعد عند الحاجة إلى دفع الأطفال للقيام بشيء أكثر إنتاجية.

ويستهدف التطبيق الجديد الأطفال الذين يمتلكون أجهزتهم الخاصة العاملة بواسطة نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد ، بحيث يتم تثبيت تطبيق Family Link على أجهزة الأهل ليتمكنوا من إنشاء حساب غوغل جديد لأطفالهم من خلاله، ومن ثم تسجيل الدخول إلى جهاز الطفل باستعمال بيانات الحساب الجديد.

وتقتصر إمكانية الحصول على تطبيق Family Link في الوقت الراهن على الدعوات فقط، وهو متوفر للآباء و الأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً، ولمستخدمي الولايات المتحدة فقط، وينبغي أن يعمل جهاز الطفل بواسطة إصدار أندرويد 7 “نوغا”، بينما يمكن لأجهزة الأهل العمل بإصدارات أقدم تصل إلى إصدار أندرويد 4.4 كيت كات.

ويمكن للوالدين منع استعمال تطبيقات معينة من خلال التطبيق، كما يمكن للأهل منع الطفل من تحميل تطبيقات محددة وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، إلى جانب إمكانية معرفة ما هي التطبيقات التي يستخدمها الطفل في معظم الأحيان، مع إتاحة ميزة التقارير الشهرية أو الأسبوعية.

ويوفر التطبيق الجديد للوالدين إمكانية تعيين ميزة “وقت النوم”، وهي الميزة التي تعمل على قفل الجهاز ضمن ساعات محددة على مدار أيام متتالية، بحيث يمكن على سبيل المثال تحديد الساعة 7 مساء لقفل الجهاز خلال جميع أيام الأسبوع مع إمكانية فتحه الساعة 9 مساء خلال أيام العطل.

كما يمكن للوالدين تعيين عدد إجمالي من ساعات العمل للجهاز التي يمكن استخدامها في يوم معين، ويبدو التطبيق إلى حد ما مشابهاً لميزة Restricted Profiles التي كشفت عنها شركة غوغل مع الإصدار 4.3 من نظام أندرويد في عام 2013، إلا أن تلك الميزة كانت موجهة بشكل أكبر للتحكم وتقييد الجهاز وكانت مقتصرة على الحواسيب اللوحية.

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