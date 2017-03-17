تغريم صاحب مطعم فرنسي رفض تقديم الخدمة لمسلمتين

قضت محكمة الجنايات ببلدية بوبيني الفرنسية بتغريم صاحب مطعم رفض خدمة فتاتين بسبب حجابهما، خمسة آلاف يورو، مع إلزامه بتعليق صورة من الحكم على باب مطعمه لمدة شهرين.

وسيدفع الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، مبلغ ألف يورو للفتاة التي تقدمت بالشكاوى، ويورو واحد رمزي للجنة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، وألف يورو مصاريف الدعوى، أما ما تبقى من المبلغ فهو موقوف التنفيذ.

ولم يعبر صاحب المطعم عن رغبته في استئناف الحكم، بل قال إنه “نادم على أقواله”، ويسعى إلى “استعادة حياته العادية” حسب محاميته ناتالي باربييه.

واتخذ القضاء الفرنسي قراره بعدما ثبتت تهمة “التمييز في تقديم خدمة في مكان يستقبل العموم بسبب الانتماء الديني” في حق صاحب مطعم Tremblay-en-France بإقليم “سين سان دوني”، بدليل الفيديو الذي نشرته الضحيتان على الإنترنت وأثار جدلًا كبيرًا في فرنسا.

وانتشر الفيديو خلال آب/ أغسطس الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي بفرنسا والعالم الإسلامي، وظهر فيه صاحب المطعم وهو يرفض تقديم الطلبية للفتاتين المحجبتين، ويقول: “سيدتي، الإرهابيون مسلمون”، ثم أضاف: “لا أريد أشخاصًا مثلكم في مطعمي ، وهذا آخر كلام”. ( AFP )

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