حلاق مصري يقتل أحد زبائنه بعد خلاف على ” قيمة الحلاقة “

أقدم مصفف شعر مصري على قتل أحد زبائنه طعنًا بالسكين بعد خلاف بينهما على أجرة تصفيف #الشعر، حيث طعنه بجرح نافذ في #القلب ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور داخل المحل.

وحدثت الواقعة في منطقة العمرانية في #القاهرة، حيث فوجئ الأهالي بجريمة قتل داخل أحد محلات تصفيف الشعر ليتحول المكان إلى بركة دماء جراء سقوط أحد الزبائن قتيلاً.

وتم إبلاغ رجال الشرطة الذين حضروا لمقر الواقعة وتم إلقاء القبض على المتهم قبل هروبه، وهو صاحب محل لتصفيف الشعر وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، وقال المتهم في اعترافه أنه قام بتصفيف الشعر للشاب الثلاثيني الذي رفض دفع القيمة المناسبة لينشب خلاف بينهما والذي تطور إلى وقوع جريمة القتل.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وسط حالة من ذهول الأهالي لقيام صاحب المحل بهذا التصرف، كما تقرر إحالة جثة الشاب للطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية له قبل التصريح بدفنه.

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