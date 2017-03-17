دراسة : تناول منتجات الألبان يومياً لا يؤدي للإصابة بأمراض القلب

تشير البحوث الجديدة إلى أن تناول #الجبنة يوميا لا يرفع مستويات #الكوليسترول، على الرغم من كونها غنية بالدهون المشبعة ، ووجد العلماء أن استهلاك كميات كبيرة من الجبنة قد يكون مفيدا لصحة الإنسان.

ويقول الخبراء، إن الدهون الموجودة في الزبدة والبسكويت ولحم الخنزير المقدد، ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وخاصة ،LDL، الذي يساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل جيد.

ومع ذلك، عندما يكون هنالك كمية كبيرة من هذه المادة في مجرى الدم، يمكن أن تلتصق بجدران الشرايين وتحد من تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وقام باحثون من جامعة دبلن، بدراسة تأثير منتجات الألبان على 1500 مشارك (تتراوح أعمارهم بين 18 و90 عاما)، حيث خضعوا لسلسلة من الاختبارات وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وأظهرت النتائج أن استهلاك الجبن لم يترافق مع زيادة الدهون في الجسم، أو وجود كميات عالية من الكوليسترول LDL.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة التغذية ومرض السكري، أن هنالك ارتباط بين ارتفاع استهلاك منتجات الحليب وانخفاض مؤشر كتلة الجسم، مع انخفاض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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