دوري أبطال أوروبا : نهائيات مبكرة تجمع البافاري بالملكي و البارسا بالسيدة العجوز

أسفرت قرعة دور الثمانية (ربع النهائي)، اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية للغاية، حيث يصطدم ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب) مع بايرن ميونيخ الألماني.

وسيكون على ريال مدريد وبايرن ميونيخ اللعب وجها لوجه من جديد بعد أن اصطدما أخر مرة في 2014 بنصف النهائي وهي المواجهة التي فاز فيها الملكي ذهابا وإيابا 5-0 بمجموع المباراتين.

كما أوقعت القرعة يوفنتوس الإيطالي في صدام قوي مع برشلونة الإسباني.

كما أن برشلونة ويوفنتوس التقيا لآخر مرة في نهائي نسخة 2015 والتي فاز بها الفريق الكاتالوني 3-1.

بينما وقع أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي، فيما اصطدم بوروسيا دورتموند الألماني بموناكو الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في دور الثمانية يومي 11 و12 أبريل/ نيسان المقبل، في حين تقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من نفس الشهر. (ANADOLU)

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