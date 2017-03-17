رئيس ” كاف ” الجديد : عندما تؤمن بك دولة مثل مصر فإنك ستنجح بالتأكيد

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الجديد، أحمد أحمد أن “الدعم المصري له خلال حملته الانتخابية، ساهم في بفوزه بالمنصب الأكبر في اللعبة على مستوى القارة السمراء”.

وأطاح أحمد أحمد من مدغشقر، بالكاميروني عيسى حياتو، وانتزع منه رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “#كاف”، في تصويت الجمعية العمومية للاتحاد في أثيوبيا امس الخميس.

وقال أحمد أحمد لقناة ONSPORT المصرية : “لم يصدمني عدد الأصوات التي حصلت عليها.. عندما تؤمن بك دولة مثل مصر فإنك ستنجح بكل تأكيد”.

وأضاف رئيس “كاف”: “توقعت أنا وفريقي الفوز في الحملة الانتخابية هذا الفوز، أشكرهم على مجهوداتهم”، مشيراً في ذلك إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هانى أبو ريدة وأعضاء حملته الانتخابية.

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