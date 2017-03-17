” سامسونغ ” تؤكد رسمياً وجود مساعدها الشخصى ” Bixby “

أكد الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة #سامسونغ في #إيطاليا عن عمل الشركة بالفعل على مساعدها الشخصي “بيكسبي”، حيث ظهر اسم المساعد الشخصي في الجزء الخاص بمميزات الذكاء الاصطناعي بصفحة الأحكام والشروط، وهو ما يعد تأكيدا للتسريبات السابقة التي كشفت عن وجود زر خاص لـ”بيكسبي” في هاتف S8 في الجزء الأيسر أسفل أزرار التحكم بالصوت.

ووفقا لما نقلته صحيفة اليوم السابع عن شبكة GSM الهندية ، فقد تم وصف “بيكسبي” على صفحة الخصوصية بموقع سامسونغ إيطاليا بأنه عبارة عن ميزة صوتية تتيح للمستخدمين التحكم في جميع العمليات على الهاتف الذكي، وهي الميزة التي ستكون متاحة لكلا من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء سواء الساعات الذكية أو السوارات الذكية، وهو ما يعني أن الشركة قد تطلق هذا المساعد بسماعات Gear الذكية التابعة لها.

ويعد المساعد الشخصي الجديد “بيكسبي” من سامسونغ بديلا لميزة الأوامر الصوتية S Voice الموجودة بالفعل على هواتف سامسونغ الحالية، مثلما هو الحال مع مساعد غوغل الجديد Google Assistant والذي يعد بديلا لخدمة الأوامر الصوتية Google Now.

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