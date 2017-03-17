سمير نصري بكل غضب : فاردي مخادع و ليس رجلاً !

عبّر اللاعب الفرنسي #سمير_نصري، نجم نادي #اشبيلية الإسباني، عن استيائه وغضبه الشديدين من اللاعب الدولي الإنكليزي، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي الذي دفعه لتلقي البطاقة الحمراء في مباراة الفريقين، التي جرت الثلاثاء الماضي، لحساب مواجهة الإياب للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت الصحافة البريطانية تصريحات لنصري، هاجم من خلالها جيمي فاردي، واصفاً إياه بـ “المخادع” ، وقال اللاعب الفرنسي ، متحدثاً عن فاردي:” لقد دفعني وقال لي ‘ماذا تفعل؟’ وعندما اقتربت منه وتواجهنا إذا به يسقط”.

وأضاف نصري قائلاً: “لقد ظننت أن اللاعبين الإنكليز أقوى من هذا.. بالنسبة لي هو مخادع ، ولو لم يكن لاعباً إنكليزياً لوصفته الصحافة البريطانية بذلك ، هو ليس رجلاً”.

وكشف اللاعب ذو الأصول الجزائرية أنّه أراد التحدث إلى فاردي غير أن ما منعه- كما قال:” هي “الكاميرات والأمن”.

واختتم نصري بقوله : “كان عليّ أن أفكر في الموسم المقبل حتى لا أتعرض لعقوبة كبيرة” وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، وذلك في إشارة منه أنّه تحكم في أعصابه عندما تلقى البطاقة الحمراء ولم يرتكب “حماقة” أخرى كانت قد تكلفة عقوبة لشهور عديدة.

يُشار أنّ نصري، البالغ من العمر 29 عاماً، قد تلقى البطاقة الحمراء والطرد من الميدان في الدقيقة الـ 74 من المباراة، ما قلص من حظوظ فريقه في العودة في النتيجة التي كانت تشير لتقدم النادي المضيف بهدفين نظيفين، والتي انتهى عليها اللقاء وبالتالي تأهل ليستر سيتي إلى الدور ربع النهائي من المسابقة، بعدما كان اشبيلية قد فاز بمباراة الذهاب بهدفين لواحد.

عكس السير