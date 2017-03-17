سيلينا غوميز : أدمنت ” إنستغرام ” و ثقتي أصيبت برصاصة

قالت نجمة موسيقى البوب #سيلينا _غوميز إنها ألغت جولة غنائية كانت ستأخذها إلى عدة دول العام الماضي ولجأت للعلاج النفسي بعد أن عانت من #الاكتئاب والقلق وأضافت أن ثقتها بنفسها “أصيبت برصاصة”.

وأضافت غوميز (24 عاما)، ولديها أكثر من 113 مليون متابع على موقع إنستغرام، في مقابلة نشرت أمس الخميس أن الهوس بوسائل التواصل الاجتماعي أصابها بالرعب وأنها حذفت تطبيق إنستغرام من على هاتفها المحمول.

وقالت غوميز في المقابلة، التي تصدرت غلاف عدد مجلة (فوج) لشهر إبريل، إنها فقدت صوابها بمجرد أن أصبحت الشخصية صاحبة أكبر عدد من المتابعين على إنستغرام.

وأضافت “أصبح يستنزفني. كنت أستيقظ وأنام عليه. كنت مدمنة له.”

وتصدرت غوميز، عناوين الأخبار في أغسطس الماضي عندما ألغت فجأة جولتها العالمية التي حملت اسم “ريفايفل”، قائلة إنها بحاجة لإجازة للعلاج من نوبات الهلع والاكتئاب.

وقالت غوميز في المقابلة إنها انضمت لبرنامج علاجي لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت “أصيبت ثقتي بنفسي برصاصة. وكنت مكتئبة وبدأت أعاني نوبات هلع قبل الصعود إلى المسرح أو بعد مغادرته مباشرة.” ( reuters )

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