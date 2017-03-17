شقيقة كيم كرديشيان تتعرض للسرقة

بعد أقل من 6 أشهر على تعرض نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي #كيم_كاردشيان للسطو في #باريس، فقدت أختها كيندل جينر (21 عاما) مجوهرات بقيمة 200 ألف دولار، سرقت خلال حفلة نظمتها بمسكنها.

وحسب شبكة TMZ يتوقع أن يكون السارق شخصا مقربا من كيندل، لأنه كان يعرف مكان المجوهرات وكيفية أخذها دون إثارة الشبهات حوله.

وتمت السرقة ليلة الأربعاء/الخميس حوالي منتصف الليل، خلال حفلة بمسكن عارضة الأزياء الشابة، عندما تغيبت عن ضيوفها لفترة خارج المنزل.

وعند عودتها، وجدت علبة المجوهرات مفتوحة وفارغة من محتوياتها، فاتصلت بالشرطة، ولم يلاحظ رجال الأمن عند حضورهم أية علامات تدل على الاقتحام باستعمال القوة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، فاستنتجوا أن السارق كان من بين الضيوف الذين يعرفون المكان بشكل جيد، حسب المصدر نفسه.

وأخبرت كيندل الشرطة أنها سمعت في لحظة ما وسط السهرة صوت صفارة الإنذار، لكنها لم تولي للأمر أهمية.

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