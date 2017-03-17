عضو في الوفد السعودي الذي التقى ترامب : السعودية تنظر إلى سوريا كـ ” قضية خاسرة ” !

قال علي الشهابي، رئيس المؤسسة العربية والعضو بالوفد السعودي إلى البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتفهم أن الصراع بين السعودية وإيران هو “معركة وجودية.”

وأضاف الشهابي أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى سوريا كـ”قضية خاسرة”، لافتاً في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إلى أن “الجنرالات الجيدون يدركون المعارك الخاسرة،” في حين أشار إلى أن المواقف الامريكية متوافقة تماما مع المواقف السعودية تجاه ملف البرنامج النووي لإيران.

من جهته قال ديفيد وينبيرغ، الخبير في الشؤون السعودية في الدفاع والديمقراطيات إن الرياض لا تزال قلقة من تصاعد النفوذ الإيراني في المنطقة سواء في سوريا أو اليمن، مشيراً إلى أن المملكة مترددة على حد تعبيره في زيادة دورها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سوريا. (CNN)

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