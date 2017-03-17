علماء أتراك يخترعون ماسحاً للأشعة المقطعية بلا إشعاع

اخترع علماء أتراك آلة ماسح ضوئي بالأشعة المقطعية CT تعمل بدون استخدام الإشعاع، حيث طوروا آلة مسح CT التقليدية بحيث يعمل المسح ثلاثي الأبعاد عالي الوضوح عبر إشارات كهربائية، دون تعريض المرضى للإشعاع، ليُعد مناسبًا للنساء الحوامل والأطفال.

وصُنفت تركيا مؤخرًا ثالث أعلى معدل لانتشار الإشعاع في العالم، ويرى الباحثون أن هذا الاختراع سيُساعد في دعم الاقتصاد التركي، إذ سيوفر 80٪ من تكلفة ماسح PET / CT المستخدم في جميع أنحاء تركيا.

وماسح الأشعة المقطعية هو التصوير المقطعي المحوسب وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، ويعد أحد وسائل التصوير الطبي الذي يعتمد على الأشعة السينية (إكس) في تكوين صورة ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم الداخلية.

ويتميز بوضوح عالٍ جدًا للصورة، ويُظهِر تفاصيل العظام بشكل متناهي الدقة، بعكس تصوير الرنين المغناطيسي الذي يصور الأنسجة الرخوة بدقة عالية، وَهذا الإجراء خالٍ من الألم.

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