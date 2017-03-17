” فايبر ” يطلق ميزة ” الدردشات السرية ” لحماية مستخدميه من تجسس الـ ” CIA “

أدخل تطبيق المراسلة، #فايبر، ميزة جديدة تسمى “الدردشات السرية”، المخصصة لحماية المستخدمين من أعين المتطفلين وتجسس عملاء المخابرات المركزية الأمريكية.

وتتميز “الدردشات السرية” بوجود قيود لخاصية التقاط صورة لشاشة العرض “سكرين شوت”، حيث يمكن لمستخدمي أجهزة IOS فقط التقاط صور للمحادثات، وسيقوم فايبر بإعلام المستخدمين عند إتاحة هذه الميزة.

وتتيح الميزة الجديدة إمكانية إجراء محادثتين في نفس الوقت مع نفس الشخص، مع وجود محادثة محمية عن طريق رمز القفل، كما لا يمكن إعادة إرسال الرسائل إلى شخص آخر.

وذكر موقع فايبر بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم : “وجود تطبيق للمراسلة يتيح لك التواصل مع الأصدقاء، هذا أمر رائع، ولكن قد لا يشعر العديد من المستخدمين بالراحة، في ظل عدم قدرتهم على التحدث حول كل المواضيع”.

وأوضح فايبر أن هذه الميزة تهدف إلى توسيع مجال التواصل بين المستخدمين دون وجود أي قيود.

وقال موقع ويكيليكس مؤخرا، إن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على إيجاد سبل لفك تشفير عدد من تطبيقات المراسلة، بما في ذلك تطبيق واتس آب، عبر قرصنة الهواتف الذكية مباشرة.

ويعتقد فايبر أن ميزة “الدردشات السرية” ستكون عبارة عن حل جيد للتصدي لعمليات القرصنة، ومن المتوقع أن تحمل الكثير من التعديلات على المدى البعيد.

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