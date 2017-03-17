كان وصف بشار الأسد بـ ” حسين العصر ” و شكر شقيقه على إرجاع السيدة سكينة .. مقتل الإرهابي العراقي ” أمجد البهادلي ” ( فيديو )

تناقلت مصادر موالية ومعارضة ومدونون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمقتل أحد أبرز القياديين العراقيين الشيعة الناشطين عسكرياً دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا.

ووفق المعلومات المتناقلة، فإن الإرهابي “أمجد البهادلي” قائد ميليشيا الإمام الحسين، “قتل”.

ونشرت صور قيل إنها الأولى للبهادلي من داخل مشفى، فيما يبدو أنه أصيب ونقل إليه، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وسبق للبهادلي أن ظهر في صور مع عدد من عناصر، وهو يصلي في داريا، بعد احتلال ميليشيات النظام للمدينة وتهجير أهلها، في أيلول الماضي.

وقال البهادلي في مقطع فيديو تم تصويره حينها، وانتشر قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على احتلال ميليشياته للمدينة: “من 5 سنوات والسيدة سكينة محاصرة من قبل الإرهابيين .. نحن شاكرين القيادة السورية المتمثلة بحسين العصر الدكتور بشار حافظ الأسد”.

وأضاف: “نشكر الفرقة الرابعة على رأسها العميد الركن المظلي المهندس ماهر حافظ الأسد بإرجاع السيدة سكينة بنت الإمام علي إلى محبيها وشيعتها”.

يذكر أن “لواء الإمام الحسين” هو واحد من عشرات الميليشيات العراقية والإيرانية والأفغانية الشيعية التي تقاتل دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا.

متابعات

لواء الإمام الحسين يؤكد عبر صفحته الرسمية “وفاة البهادلي” بعد يوم من مكوثه في “العناية المركزة”

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