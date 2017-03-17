لأول مرة في إيطاليا .. سيدة تدرب منتخباً للرجال

باتت اللاعبة الايطالية السابقة باتريتسيا بانيكو اول سيدة تدرب فريقا للرجال في تاريخ كرة القدم الايطالية بعد ان اسندت اليها مهمة تدريب منتخب الناشئين (دون 16 عاما).

وكانت بانيكو (42 عاما)، افضل لاعبة في #ايطاليا سابقا، مساعدة للمدرب دانييلي تسوراتو، وحلت محله بعد تعيينه مدربا لمنتخب الشباب (دون 19 عاما).

وقالت بانيكو التي سجلت 110 اهداف في 204 مباريات دولية، “ان اصبح اول سيدة تدرب فريقا للرجال، فهذا يعني نجاحا كبيرا لي”.

وستقود بانيكو المنتخب الايطالي للناشئين في اول مباراتين من دون تسوراتو ضد المانيا في 22 و24 آذار/مارس الحالي. ( AFP )

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