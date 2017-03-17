لماذا ” تخفى ” ميسي في هذه الهيئة الغريبة ؟

في مشهد بدا غريبا لكثيرين ظهر نجم #برشلونة #ليونيل_ميسي في هيئة غير مألوفة أثارت تساؤلات بشأن دوافعها التي اتضحت سريعا لاحقا.

وشوهد نجم برشلونة بتلك الهيئة في متنزه “ديزني لاند” بالعاصمة الفرنسية باريس للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر، وذلك بعد أيام من تحقيق معجزة أفضل عودة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بالفوز الكبير على باريس سان جرمان 6-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن “ديزني لاند” من الوجهات المفضلة للبرغوث حين يحصل على إجازة من اللعب والتدريبات مع برشلونة، حيث عمد النجم الأرجنتيني إلى قضاء وقت ممتع مع صديقته أنتونيلا روكوزو، وطفليه تياغو وماتيو.

وأراد ميسي الاستمتاع بالمتنزه الشهير بعيدا عن “إزعاج المتطفلين” وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، لكن الأمر لم يمض كما تمنى رغم الذقن الكثيفة والسترة التي تغطي الرأس فضلا عن النظارات الشمسية، إذ رصد عدد من المشجعين ميسي وأسرته، وسرعان ما بدأت الطقوس المعتادة من التقاط الصور الفوتوغرافية التي استسلم لها ميسي راضيا، من دون تبرم أو اعتراضات.

ووفقا لتقارير نقلها موقع “ميرور” اليريطاني فقد صادف ميسي خلال تجواله في التنزه مدافع باريس سان جرمان الإيطالي ماركو فيراتي وتحدثا سويا، رغم أنه من غير المتصور أن يكون الحديث قد تطرق إلى كرة القدم بعد الفوز العريض للبارسا على خصمه الباريسي.

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