لماذا ترتدي أميرات ” ديزني ” نفس اللون دائماً ؟

إذا كنت من عشاق أفلام #ديزني الكرتونية التي حققت نجاحاً منقطع النظير في جميع أنحاء العالم، فلا بد أنك لاحظت أن معظم أميرات هذه الأفلام يرتدين أثواباً باللون الأزرق، فما هو السبب وراء ذلك؟

سندريلا والجميلة النائمة وأرييل وياسمينة وإلسا، على سبيل المثال لا الحصر، جميعهن ارتدين أثواباً بالون الأزرق السماوي، وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة، فمنتجو هذه الأفلام لديهم رسالة يرغبون بنقلها إلى جمهور المشاهدين، والذين عادة ما يكونون من الأطفال.

وفي الوقت الذي تستخدم الألوان القاتمة لملابس الشخصيات الشريرة في أفلام ديزني، نلاحظ أن شخصيات الأميرات التي تمثل جانب الخير في هذه الأفلام تكتسي باللون الأزرق المشتق من لون السماء، وذلك لسهولة التواصل مع الجمهور، لما تمثله السماء الزرقاء من رمز للجمال والنقاء والسحر، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع ديلي ريكورد.

وتقول ليتريس إيسيمان المديرة التنفيذية لمعهد “بانتون كولور” إن ديزني تتبع هذه الاستراتيجية للتفاعل مع ميلنا الطبيعي للون الأزرق، فنحن نرنو إلى السماء ونتطلع إليها بشكل دائم، فاللون الأزرق يبعث على الثقة والقوة.

وعلى الرغم من أن تمييز ملابس الأطفال حديثي الولادة عادة ما يتم على أساس اختيار اللون الازرق للذكور والزهري للإناث، إلا أن ديزني أرادت أن تؤكد على أن بطلات أفلامها فتيات يجمعن بين الجمال والأنوثة والخير من جهة، وبين القوة والقدرة على مواجهة الأشرار من جهة أخرى.

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