مدرب دورتموند : أوباميانغ ليس جاهزاً للعودة إلى الملاعب

مازالت الشكوك تحوم حول مشاركة النجم الغابوني #بيير_إيميريك_أوباميانغ مع فريقه #بروسيا_دورتموند، خلال لقائه مع ضيفه إنغولشتاد في افتتاح الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الجمعة، بسبب الإصابة، حسبما أعلن مدرب الفريق، توماس توشيل.

وغاب أوباميانغ، الذي يتصدر ترتيب قائمة هدافي بوندسليغا حتى الآن برصيد 22 هدفاً، عن فوز دورتموند 3-0 على مضيفه شبورتفرويندة لوتة في دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا، الثلاثاء الماضي، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وصرح توشيل، في مؤتمر صحافي : “مازالت مشاركة اللاعب أمام إنغولشتاد محل شك.. ربما نتخذ القرار النهائي بشأنه يوم الجمعة”.

ويفتقد دورتموند، الذي يحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة، خدمات عدد من عناصره الأساسية أمام إنغولشتاد، إذ يغيب عنه صانع الألعاب ماركو رويس بسبب الإصابة، بالإضافة عثمان ديمبيلي الموقوف، فيما يغيب ماريو غوتزه حتى نهاية الموسم بسبب معاناته من اضطراب في التمثيل الغذائي.

ومن المرجح ألا يتم الدفع باللاعب الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش منذ البداية، كما لم يتحدد بعد الموقف النهائي حول مشاركة أندريه شورله وشينجي كاغاوا في اللقاء.

وأعلن توشيل أن مصير لاعب وسط الفريق جوليان فيغل مازال غامضاً عقب تعرضه لإصابة عضلية. ( DPA )

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