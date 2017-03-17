مورينيو : مانشستر يونايتد لديه الكثير من الأعداء

قال مدرب #مانشستر_يونايتد، #جوزيه_مورينيو، بعد الفوز على روستوف الروسي والتأهل لدور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، إن الفريق الإنكليزي لديه الكثير من الأعداء.

ولم يوضح المدرب البرتغالي من هم الأعداء، لكنه كان غاضباً من حقيقة أن فريقه كان عليه مواجهة تشيلسي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي الإثنين، ثم روستوف أمس الخميس، ثم ميدلسبره في الدوري الممتاز الأحد المقبل.

وقال مورينيو بعد الفوز 1-0 والتأهل بالانتصار 2-1 في مجموع المباراتين: “لدينا الكثير من الأعداء، من الطبيعي أن يكون العدو هو روستوف لكن هناك الكثير من الأعداء، من الصعب اللعب يوم الإثنين بعشرة لاعبين (بعد طرد أندير هيريرا ضد تشيلسي)، من الصعب اللعب يوم الخميس، من الصعب اللعب الساعة 12 (بالتوقيت المحلي) يوم الأحد”.

وأضاف: “العديد من الجماهير تتحدث عن أنه كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف (ضد روستوف)، لكن الكثير من الأشياء تسير ضدنا، اللاعبون رائعون، من المحتمل أن نخسر يوم الأحد، الإجهاد له ثمن”.

وشرح مورينيو السبب وراء قيام ماركوس روخو بأكل موز خلال مباراة روستوف لأنه كان “يقدم أقصى ما لديه”.

وتابع: “اللاعب طلب أكل موز، هذه ليست مزحة على الإطلاق، هذا احترام للاعبين وقدراتهم، هم يقدمون أقصى ما لديهم”.

واعترف المدرب البرتغالي بأن يونايتد كان “خائفاً” من اللجوء لوقت إضافي.

وقال: “المنافس (روستوف) يشعر بالحيوية حيث حصل على راحة خلال الشتاء وخاض فترة إعداد في الشتاء ويلعب مباراة واحدة كل أسبوع، هو لعب ضد تيريك غروزني يوم الأحد، ونحن واجهنا تشيلسي الإثنين، لو امتدت المباراة لوقت إضافي لكان ذلك في صالحه لأن لاعبي فريقي قدموا أقصى ما لديهم، في الشوط الأول كنا الطرف الأفضل وكان يفترض أن نتقدم لكن ذلك لم يحدث ثم كانت المباراة مفتوحة حتى النهاية”.

وأضاف: “سأتذكر دائماً عندما تحدثت إلى مسؤول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في روستوف، أخبرني أنه في حالة إصابة أي لاعب من فريقي فإن التأمين سيعوض الفريق، من فكر في إقامة مباراتي الإثنين والأحد ربما يفكر بنفس الطريقة”. ( reuters )

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