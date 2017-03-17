نصائح ذهبية لشراء أجهزة الألعاب

قال مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية إن أجهزة الألعاب لم تعد تتوفر كموديل واحد فقط، بل يتم حالياً إطلاق موديلات ونسخ مختلفة من كل جهاز.

وعادة ما تحمل هذه الموديلات أسماء تعبر عن حجم التجهيزات بها مثل Slim أو Pro، ولذلك فإنه يتعين على عشاق الألعاب مراعاة حجم التجهيزات والوظائف المتوفرة في جهاز الألعاب قبل الشراء.

وتمتاز موديلات Slim بحجم صغير وانخفاض معدل استهلاكها من التيار الكهربائي، وانخفاض صوتها أثناء التشغيل مقارنة بالموديلات القياسية الأقدم، ولكن يمكن تزويدها بوظائف إضافية أو أنها قد تفتقر إلى بعض الوظائف، كما أنها قد تشتمل على عدد أقل من منافذ التوصيل، وفي المقابل تمتاز موديلات Pro بأنها أكثر كفاءة من الموديلات القياسية.

وأضاف خبراء المركز الألماني أن السعة التخزينية للأقراص الصلبة قد تختلف حسب الموديلات المتنوعة. وفي حال الشك يتعين على المستخدم التأكد مما إذا كان يمكن زيادة الذاكرة الداخلية دون فقدان حقوق الضمان أو على الأقل توفر إمكانية تركيب أقراص صلبة خارجية.

وغالبا ما يتمكن المستخدم من توفير بعض النفقات عند شراء الباقات، التي قد تقدمها بعض المتاجر والشركات؛ حيث يحصل المستخدم على جهاز الألعاب مع وحدة تحكم إضافية أو بعض الألعاب. ( DPA )

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