نظام الأسد للأمم المتحدة : التحالف الأمريكي يدمر البنية التحتية في سوريا بشكل ممنهج

طالب نظام بشار الأسد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالطلب من التحالف الدولي الأمريكي التوقف عن استهداف سدي الفرات وتشرين والمناطق المحيطة بهما “لمنع كارثة وشيكة”.

وفي خطاب إلى جوتيريش ومجلس الأمن الدولي نشر الخميس، قال نائب سفير بشار الأسد للأمم المتحدة، منذر منذر، إن السكان على امتداد نهر الفرات بالعراق يمكن أن يتأثروا “بالتخريب الممنهج للبنية التحتية”.

وأضاف في خطابه “الدمار التام لهذين السدين اللذين تستهدفهما الضربات الجوية سيجرف مدنا وبلدات وقرى ويغمرها بالمياه وهو ما يعرض للخطر حياة مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في تلك المناطق”.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الشهر الماضي من فيضان كارثي في سوريا من سد الفرات المهدد بسبب ارتفاع منسوب المياه وممارسة مقاتلي الدولة الإسلامية للتخريب بالإضافة لتعرضه لمزيد من الأضرار بسبب الضربات الجوية التي ينفذها التحالف.

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