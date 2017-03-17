نيمار يربح جولة في معركة التهرب الضريبي بالبرازيل

قررت محكمة استئناف برازيلية، اسقاط التهم الموجهة للاعب الدولي البرازيلي #نيمار، نجم نادي #برشلونة الإسباني، والتي وجهها مُدققون اتحاديون بشأن شركات وهمية للتهرب من الضرائب.

واتهم المكتب الاتحادي للضرائب في البرازيل النجم نيمار في 2015 بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 63 مليون ريال (حوالي 20.25 مليون دولار) على دخله من ناديا سانتوس البرازيلي وبرشلونة الإسباني والرعاة بين عامي 2011 و2014، حيث تقدم اللاعب بطعن العام الماضي.

وأخفق المُدققون في تقديم اثباتات أمام محكمة الاستئناف على أنّ نيمار كان عليه دفع نسبة الضرائب على دخل الفرد وهي 27.5% وليس النسبة المفروضة على الشركات، وهي أقل، كما كان يفعل.

وفور البت في قضية مكتب الضرائب من المتوقع أن يتهم المدعون الاتحاديون نيمار ووالده ( وكيل اعماله) أمام محكمة جنائية بالتهرب الضريبي والاحتيال.

ولا يزال نيمار يواجه تهم التهرب الضريبي في البرازيل في صفقة انتقاله المثيرة للجدل إلى برشلونة في صيف 2013.

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