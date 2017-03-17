وزير الداخلية التركي يهدد أوروبا بإرسال 15 ألف لاجئ إليها شهرياً !

هدّد وزير الداخلية التركي بأن بلاده يمكن أن ترسل 15 ألف مهاجر شهريا إلى أوروبا التي وقّعت مع أنقرة اتفاقا حاسما يحدّ من تدفّق اللاجئين الى الاتحاد الأوروبي.

وصرّح سليمان سويلو في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول: “إذا أردتم بوسعنا أن نفتح الطريق المجال أمام 15 ألف لاجئ لا نرسلهم إليهم كلّ شهر”.

وتابع سويلو “علينا أن نذكركم بأنه ليس بإمكانكم ممارسة الألاعيب في المنطقة وأن تتجاهلوا تركيا”.

كما انتقد سويلو حظر التجمّعات المؤيدة للاستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من المدن الأوروبية خصوصا في ألمانيا وهولندا.

وتابع “هل سيتغير الدستور في ألمانيا او في هولندا؟ إنه شأن داخلي يخصّنا. ماذا سيؤثّر عليكم؟ لماذا تتدخّلون؟”.

كما اتهم سويلو ألمانيا وهولندا بالوقوف وراء تظاهرات معادية لأروغان في حزيران/يونيو 2013 وأخرى مؤيدة للأكراد في تشرين الأول/أكتوبر 2014 ومحاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو قائلا “يحاولون إنهاء العمل الذي لم يكملوه”.

وهددت السلطات التركية في الأيام الأخيرة بتعليق العمل من جانب واحد باتفاق الهجرة المُوقّع قبل سنة مع الاتحاد الأوروبي من أجل وقف تدفّق آلاف المهاجرين بحرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه. (AFP)

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