وزير العدل التركي : القضاء عندنا عادل و مستقل أكثر من القضاء الألماني

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن القضاء التركي عادل ومستقل أكثر من القضاء الألماني.

جاء ذلك في تصريحات الوزير التركي للصحفيين الأتراك اليوم الجمعة حول الرسالة التي أرسلها لنظيره الألماني هايكو ماس.

وأشار بكر بوزداغ أن ماس أرسل له رسالتين، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، لم يجد في الأولى ما يستحق الرد عليه، وعند وصول الثانية رأى ضرورة الرد على الرسالتين.

وأكد بوزداغ لنظيره الألماني أنَّ الأحكام التي تبنيها أوروبا حول تركيا تستند على الدعاية الزائفة التي تروجها المنظمات الإرهابية وامتداداتها في أوروبا كمنظمة “بي كا كا” و”غولن” والمنظمات اليسارية.

ولفت بوزداغ لنظيره الألماني أن تركيا لن تولي أي أهمية حيال هذه الأحكام التي تعد انعكاسا لما تروجه المنظمات الإرهابية.

وأكد الوزير أن القضاء التركي مستقل وعادل أكثر من القضاء الألماني. (ANADOLU)

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