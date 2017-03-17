وزير خارجية ألمانيا يناشد واشنطن مراعاة المعاهدات الدولية

ناشد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الولايات المتحدة الأمريكية، مراعاة المعاهدات الدولية.

وقال جابرييل الخميس خلال فعالية عن القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين: “يعد تحدياً كبيراً بالنسبة لنا إذا أعلنت الولايات المتحدة أنه ليس هناك أية معاهدة دولية واحدة في صالح الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أنه إذا تم استبدال القانون الدولي بـ “صفقات” مع كل دولة على حدة ، فإن ذلك يكون تحدياً من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف جابرييل أن ذلك لا يهدد فقط استقرار ألمانيا وأوروبا، ولكنه يهدد أيضا استقرار الولايات المتحدة الأمريكية. (DPA)

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