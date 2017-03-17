وفاة طفل سوري غرقاً في لبنان ( صور )

عثر يوم الأربعاء (15/3) على جثة طفل سوري على شاطئ العبدة بالقرب من مخيم اللجوء في نهر البارد، بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الطفل السوري رسول شحادة (4 سنوات)، غاب عن خيمة عائلته التي قامت بعد حين بإبلاغ “درك العبدة” بذلك، وبدأت عملية البحث عنه.

وقال والد الطفل ممدوح شحادة (41 عاماً)، لصحيفة النهار اللبنانية: “كان غالباً ما يقوم بإطعام الدجاج بالقرب من الخيمة”، ببلدة المحمرة.

وبعد بحث استمر ساعات، عثر على جثة الطفل عند الشاطئ على بعد حوالي كيلو متر من مكان سكن العائلة.

ونقل الطفل لمشفى عبد الله الراسي الحكومي، أعلن الطبيبان الشرعيان موسى حداد وحسين عدوية أن الوفاة ناتجة عن الغرق.

وكانت عائلة شحادة قدمت إلى لبنان من حي الخالدية بحمص، ويعيل الأب ممدوح عائلته (6 أطفال)، عبر عمله في الزراعة.

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