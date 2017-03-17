” يويفا ” يبدأ بيع تذاكر نهائي الدوري الأوروبي

يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتباراً من اليوم الجمعة، في طرح تذاكر نهائي بطولة دوري أوروبا، المقرر أن يقام في 24 مايو (أيار) على ملعب فريندز أرينا بمدينة سولنا السويدية.

وتطرح التذاكر على موقع يويفا وتستمر حتى 28 مارس (آذار) الجاري.

وأكد يويفا أنه “سيكون هناك 37 ألف تذكرة متاحة للجماهير، إذ سيحصل كل فريق تأهل للنهائي على 10 آلاف تذكرة، بينما تخصص الـ17 ألفاً الباقية لباقي الجماهير”.

ويتسع ملعب فريندز أرينا لـ48 ألف متفرج، وستخصص التذاكر المتبقية للجنة المنظمة المحلية والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين ووسائل الإعلام.

ويبلغ السعر الأقصى للتذكرة 150 يورو، بينما الأرخص بـ45 يورو، كما توجد أسعار وسط تتراوح بين 70 و100 يورو، وسيتم توفير تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة بـ45 يورو، معها تذكرة مجانية لمن يرافقه، وأخرى بـ90 يورو تسمح بدخول طفل وصبي عمره 14 عاماً وشخص بالغ. ( EFE )

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