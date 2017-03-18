أسعار خيالية لتذاكر كلاسيكو الريال و برشلونة الودي

طرحت تذاكر “كلاسيكو الأرض” الأول بين #ريال_مدريد و #برشلونة في الولايات المتحدة يوم 29 يوليو(تموز) المقبل للبيع، حيث وصلت أسعارها 4 آلاف و500 دولار، في الوقت الذي وصل فيه سعر التذكرة في السوق السوداء نحو 25 ألف دولار.

وبات على الجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة مباشرة من ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي، الذي يتسع نحو 65 ألف متفرج، دفع على الأقل 350 دولار من أجل الجلوس في الدرجة الثالثة، بينما سيتعين على من يرغب في الاقتراب أكثر من الملعب أن يدفع أكثر حيث يتراوح سعر التذكرة للدرجات الأعلى بين 1000 وحتى 4 آلاف و500 دولار.

ومنذ الإعلان في العاشر 10 من الشهر الجاري عن مواجهة الفريقين بمدينة ميامي، زاد الترقب في المدينة التي يعد 65% من سكانها من أصول لاتينية.

وتعد هذه هي المباراة الثانية التي يخوضها الميرينجي والبلاوجرانا خارج إسبانيا، حيث كانت الأولى في 1982 على ملعب “فاريد ريتشا” بمدينة باركيسيميتو الفنزويلية وانتهت بفوز الريال بهدف نظيف سجله مدرب المنتخب الإسباني السابق فيسنتي ديل بوسكي. ( EFE )

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