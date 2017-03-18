ألمانيا : فيديو لشركة السكك الحديدية عن محاربة الأحكام المسبقة و تعزيز التسامح الديني يحظى بانتشار واسع

في خطوة لمحاربة التعصب الأعمى والأحكام المسبقة ضد المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في ألمانيا، نشرت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” على صفحتها في فيسبوك، مقطعاً دعائياً يظهر ضرورة تعزيز التسامح الديني من أجل تغيير الصورة النمطية عن الحجاب.

وحاز الفيديو على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، إلى جانب أكثر من 12 ألف مشاركة.

ويظهر في الفيديو الذي اطلع عليه عكس السير، شابة ترتدي الحجاب، تساعد بشكل عفوي طالباً جامعياً كان يجلس أمامها مفكراً بصورة نمطية عما تتصف به هذه الفتاة.

ويسأل الشاب نفسه: “لماذا ترتدي الفتاة الحجاب؟ هل يتوجّب عليها القيام بذلك؟ هل تريد ارتداءه حقاً أم أن أهلها أو زوجها يريدون ذلك؟”.

وتساءل أيضاً: “ماذا تقرأ؟، وأجاب بأنها تقرأ القرآن على الأرجح، لذلك قام بالتوقف عن التساؤل وبدأ بالتركيز على امتحان مادة التشريح الذي سيخوضه صباح اليوم التالي.

وأثناء تحضيره للامتحان، سأل الشاب نفسه سؤالاً طبياً (أين تقع النواة قبل البصرية)، فأجابت الفتاة: “تقع في منطقة المهاد .. لقد درستها في الفصل السابق”، ليظهر كتاب للتشريح بين يديها، ويعرف أنها طالبة طب أيضاً.

عكس السير