أنشيلوتي : من المثير مواجهة ريال مدريد .. أعرفه جيداً

قال المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي، إنه “من المثير” مواجهة فريقه السابق #ريال_مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، حسبما أسفرت القرعة التي أجريت امس الجمعة في مدينة #نيون السويسرية.

وأكد أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد، في الجولة 25 من الدوري الألماني: “من المثير بالنسبة لي اللعب أمام ريال مدريد، فأنا أعرفه جيداً”.

وأضاف: “ستكون مباراة صعبة، لكننا نثق في أنفسنا. نريد أن نفوز بالتشامبيونز ليغ”.

يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد من 2013 وحتى 2015 قبل أن يتولى الإدارة الفنية لبايرن ميونخ.

وقاد أنشيلوتي الريال للتتويج بلقب دوري الأبطال العاشر في تاريخه 2014 بالفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، وكان مساعده وقتها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي حالياً. ( EFE )

عكس السير