الدوري الإسباني : كاسيميرو ينقذ ريال مدريد من كمين بلباو

تقدم #ريال_مدريد بخمس نقاط على أقرب منافسيه في الدوري الإسباني، بعدما فاز بصعوبة 2-1 على أتلتيك بلباو، بفضل هدف من لاعب الوسط المؤثر البرازيلي كاسيميرو.

وتقدم كريم بنزيما بهدف لريال في الدقيقة 25، مستفيداً من تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو بعدما بدأت الهجمة بذكاء من كاسيميرو.

وعمل بلباو بجدية حتى يعود للمباراة، وبعدما أنقذ الحارس كيلور نافاس فرصة خطيرة من إيناكي وليامز تمكن المخضرم أريتز أدوريز من إدراك التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 65.

وأعاد كاسيميرو التقدم لريال مجدداً بعد 3 دقائق، بعدما تابع ضربة رأس من رونالدو بعد ركلة ركنية ومهدها اللاعب البرازيلي لنفسه، وانتظر قليلاً ثم سدد كرة أرضية من مدى قريب داخل المرمى.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يملك أقرب منافسيه برشلونة 60 نقطة. ( reuters )

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