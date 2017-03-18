الدوري الإنكليزي : تشيلسي يهزم ستوك و يبتعد في الصدارة

واصل #تشيلسي نتائجه الرائعة، وابتعد بصدارة الدوري الإنكليزي بفارق 13 نقطة، بعدما سجل غاري كاهيل هدفاً متأخراً، ليقود فريقه لفوز صعب 2-1 على ستوك سيتي.

وحتى في غياب إيدن هازارد بسبب الإصابة، خرج فريق المدرب أنطونيو كونتي منتصراً عندما هز كاهيل الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ليعوض تسببه في ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبدا تشيلسي في طريقه لفوز سهل عندما افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 13 من ركلة حرة، رغم محاولة من حارس ستوك لي غرانت لإبعادها.

لكن ستوك أدرك التعادل من ركلة جزاء عبر جون والترز، الذي تعرض للدفع من كاهيل قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبعدما سجل كاهيل هدف الفوز لينتصر تشيلسي للمرة 19 في آخر 22 مباراة في الدوري، ساءت الأمور لستوك بعد طرد فيل باردسلي لحصوله على إنذارين بعد خطأ ضد سيسك فابريغاس.

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