السعودية : إدارة ترامب تدرك خطر النظام الإيراني على المنطقة

أكد اللواء أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي يوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرك خطر النظام الإيراني على المنطقة .

وقال اللواء عسيري إن رؤى الجانب السعودي والأمريكي جاءت متطابقة فيما يتصل بالموقف من النظام الإيراني، معتبرا أنه يعمل على “زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الميليشيات الإرهابية وكذلك من خلال علاقاته المشبوهة مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كتنظيمي القاعدة وداعش”.

وأوضح عسيري في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” السعودية مساء الجمعة أن وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ونظيره الأمريكي جيمس ماتيس قررا العمل سويا على إعادة الاستقرار للمنطقة انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلديهما على مدى ثمانين عاماً، واعتماداً كذلك على الدور المحوري والمهم الذي تضطلع به المملكة في العالمين العربي والإسلامي.

وأضاف عسيري أن الجانبين تناولا أهمية التنسيق الدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة، وقررا تكوين فرق عمل لإنجاز العمل المطلوب في الملفات التي تهم الطرفين، والتي تصب بشكل مباشر في استقرار منطقة الشرق الأوسط. (DPA)

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