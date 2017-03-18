القبض على محتال مصري استولى على 300 مليون جنيه من المواطنين

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد المدعين برئاسة مجلس إدارة شركة استثمار رياضي، قام بالاستيلاء على 300 مليون جنيه من المواطنين عن طريق النصب والاحتيال بزعم توظيفها، قبل أن يهرب خارج البلاد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأن “المتهم أحمد.م .أ مقيم بحي المهندسين في الجيزة، سبق اتهامه في 113 قضية ما بين نصب وشيكات وتبديد وسرقة تيار كهربائي، واحتيال واستيلاء على 197 مليون جنيه، بزعم أنه يستثمر بمصنع علف حيواني في إسبانيا”.

وفيما اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع، وأنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بعدما أرسل لهم خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول الأوروبية، والمضاربة بتلك الأموال في البورصة العالمية، قررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وضبط بحوزة المتهم هاتفان محمولان وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وبعد فحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات، بينها محادثات كتابية وصور تفيد بقيامه بالاشتراك مع سيدة أجنبية، تدعي “ناتاليا”، بتزوير خطابات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسمه واسم شركته؛ ما بين بنوك بدول أوروبية وعربية، ومحادثات على برنامج الواتس آب بينه وبين العديد من الأشخاص، يطالبونه فيها بسداد مستحقاتهم المالية.

وكثرت في مصر خلال الفترات الماضية، عمليات جمع أموال باهظة من المواطنين بقصد تشغيلها بهدف الاستيلاء عليها والهروب خارج البلد، فيما عرف إعلاميًا بـ”المستريح”، على غرار ضبط نصاب استولى على أموال باهظة من المواطنين، قبل أن يتم ضبطه متلبسا بالجريمة.

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