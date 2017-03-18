بالفيديو .. طائرة إثيوبية تهبط اضطرارياً بسبب عراك بين راكبين

اضطرت طائرة تابعة لـ #الخطوط_الجوية_الإثيوبية للهبوط بشكل طارئ بمدينة لاهور في #باكستان اليوم السبت بعد أن نشب شجار بداخلها بين مسافرين.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 777، متجهة من أديس ابابا في إثيوبيا إلى بكين في الصين، تحمل على متنها 300 راكب، عندما نشب الشجار، حسب ما أكدته مصادر لصحف محلية في باكستان.

واضطرت على إثره الطائرة الإثيوبية إلى الهبوط اضطراريا في مطار لاهور الدولي في تمام السعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي وفق ما ذكرت قناة العربية ، وعلى الفور اعتقل جهاز أمن المطار الرجلين الذي ظهر على وجهيهما كدمات وآثار تضارب، وتم نقلهما إلى مركز صحي لفحصهما.

ومن المرتقب أن تقلع الطائرة مجدداً لتكمل لرحلتها إلى بكين بعد أن تسمح لها سلطات المطار في لاهور بذلك.

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