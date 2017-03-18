بالفيديو .. طفلة صينية في الرابعة تقود دراجة نارية بسرعة فائقة

أظهر تسجيل مصور صادم نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي طفلة لا تتجاوز الرابعة من عمرها وهي تقود دراجة نارية بسرعة فائقة على أحد الطرقات في #الصين.

ويظهر مقطع الفيديو طفلة وهي تقود الدراجة النارية في شارع هايكو، بإقليم هاينان الصيني ، بمساعدة والدها الذي كان يجلس خلفها على الدراجة النارية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو لم تكن الطفلة أو والدها، يرتديان خوذاً لحماية رأسيهما من أي حادث محتمل وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولم يتضح فيما إذا كانت الشرطة قد علمت بالحادث أو اتخذت أي إجراء قانوني بحق والد الطفلة.

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