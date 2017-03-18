بالفيديو .. لحظة قفز مغامر من أعلى جسر باتجاه نهر في مدينة ملبورن

أظهر مقطع فيديو لحظة قفز مغامر من أعلى جسر شاهق باتجاه نهر داخل مدينة #ملبورن الأسترالية.

وقال كريس نيكولاس بأنه كان يمشي بالقرب من جسر برنسيس وسط مدينة ملبورن بعد ظهر الإثنين الماضي عندما طلب منه أحد الأشخاص حراسة حقيبته.

وأضاف “كنت أمشي بمحاذاة الجسر فطلب مني أحدهم أن أحرس له حقيبته، قبل أن يتسلق سور الجسر ويقفز باتجاه نهر يارا في الأسفل”.

وقام نيكولاس بتصوير الرجل وهو يقفز من أعلى الجسر بهاتفه النقال وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ونشر مقطع الفيديو على موقع يوتيوب بعد الحادث بعدة ساعات.

وقال ناطق باسم الشرطة بأن رجلاً في السابعة والثلاثين من عمره خضع للتحقيق في قسم الشرطة بعدما خرج من النهر دون أن يصاب بأي أذى، ولكن الشرطة لم توجه له أية تهمة.

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