بالفيديو .. هاتف ” آي فون ” ينفجر في يد صاحبه

أظهر مقطع فيديو انفجار هاتف آيفون في يد صاحبه، عندما كان يرغب في إصلاحه في متجر بـ#أستراليا.

وتبين كاميرات المراقبة قيام رجل من ولاية #كوينزلاند، بالضغط على شاشة الهاتف المتضررة، قبل أن يرميه نتيجة ارتفاع درجة حرارته، ليبدأ الدخان الأبيض بالتصاعد من الجهاز، ويقوم صاحب المتجر بإطفاء الحريق.

وقال متحدث باسم ورشة التصليح وفق ما اوردت قناة العربية : “جاء أحد العملاء إلى المتجر لإصلاح شاشة هاتف آيفون 6 بلس المتضررة، وعندما أخرجنا الهاتف من العلبة، قام العميل بالضغط على الشاشة بواسطة إبهامه، وانفجرت البطارية”.

وأضاف: “تخيلوا لو حدث الأمر قبل 5 دقائق عندما كان الرجل في طريقه إلى المتجر”.

ولم تعلق شركة آبل على الحادث، كما لم يقم صاحب الهاتف أو محل التصليح بالاتصال بالشركة للإبلاغ عن الحادثة.

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