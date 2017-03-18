تجارة ” هواء الغابات ” تزدهر في الصين

تنخرط شركة صينية تدعمها الدولة في تجارة رائجة وتبيع عبوات هواء نقي مستخلص من غابة في غرب البلاد بسعر 48 يوانا (6.95 دولار) للعبوة الواحدة ، وكل عبوة يمكن استخدامها بشكل مستمر لمدة دقيقتين.

وتبيع شركات صينية منتجات مبتكرة، إن لم تكن غريبة، من قلادات تحتوي على مرشح للهواء إلى جوارب مقاومة للضباب الدخاني وتجد إقبالا من مستهلكين يشعرون بالقلق من جودة الهواء الذي يتنفسونه.

و كان رئيس الوزراء قد قال في ختام الدورة السنوية للبرلمان يوم الأربعاء الماضي إنه يجب السيطرة على تلوث الهواء وإن صفاء السماء يجب ألا يكون أبدا من الكماليات.

وتشيع التحذيرات من الضباب الدخاني في شمال الصين خاصة أثناء الشتاء القارس وتنفد أقنعة الحماية من التلوث من المتاجر.

وقال تشاي وين جون مدير المبيعات في شركة (سانتشين فورست إندستري) التي تدعمها إدارة الغابات في تايباي “أنشأنا مصنعا في متنزه غابات نينغدونغ في إقليم شانشي ونعبئ هناك الهواء مباشرة… سيشعر الزبائن وكأنهم يتنفسون في الغابة.”

ورغم الانتقادات الواسعة للمنتج على موقع ويبو الصيني للتدوين المصغر قالت وسائل إعلام في شانشي إن الدفعة الأولى من عبوات الهواء بيعت.

وقال أحد المستخدمين على أشهر موقع للتسوق على الإنترنت في الصين “يذكرني الهواء بالغابة والسعر معقول” ، ورفض تشاي الكشف عن بيانات المبيعات لرويترز قائلا إنها معلومات سرية.

وقال “نظرا لارتفاع السعر بعض الشيء فإننا نقترح على الزبائن استخدامها (عبوات الهواء) بهوادة.”

كما تبيع شركة أخرى قلادات تحوي مرشحات دقيقة للهواء بسعر 699 يوانا للقلادة ، كما تباع على الموقع أيضا جوارب و مستحضرات تجميل تقول إنها لحماية البشرة من الضباب الدخاني السام وقبعة بها مرشح للهواء بسعر 298 يوانا.

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