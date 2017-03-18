تجاهل ترامب مصافحة ميركل تستحوذ على وسائل التواصل الأمريكية

أثار رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما في البيت الأبيض، نقاشًا لدى الرأي العام ووسائل التواصل، والإعلام في أمريكيا.

وتصدّرت لقطات اللقاء الأول بين ترامب وميركل في المكتب البيضاوي، أمس الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر ميركل وهي تسأل ترامب عمّا إذا كان يريد المصافحة بناء على طلب المراسلين.

ورجّح نشطاء عدم سماع ترامب لما قالته ميركل، فيما قال آخرون إنه “تجاهل متعمّد”.

وظهرت ملامح الاستغراب على وجه ميركل عقب تصرف ترامب الذي عمد توجيه نظراته صوب المراسلين.

وتأتي زيارة ميركل للولايات المتحدة، أمس الجمعة، لأول مرة منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير/كانون ثانٍ الماضي، عقب سلسلة من انتقادات تبادلها الجانبان.

وكان ترامب انتقد سياسات الهجرة التي اتبعتها ميركل، أثناء حملته الانتخابية، واصفاً إياها بأنها “خطأ كارثي”. (ANADOLU)

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