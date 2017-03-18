تحديث ” غوغل كروم ” الجديد بميزة تحافظ على عمر بطارية جهازك

أعلنت #غوغل عن إطلاقها تحديثا جديدا لـ “#كروم”، بميزة تعمل على خفض تأثير عمل متصفح الويب على عمر بطارية الكمبيوتر ، وكانت الشركة تسعى لتطوير، غوغل كروم، ليكون قادرا على العمل بكمية قليلة نسبيا من الطاقة.

وتقول غوغل إن إصدارها الحديث، كروم 57، سيكون متوفرا بمجموعة من المزايا الجديدة التي تحد من عمل علامات التبويب الخلفية، المستهلكة للطاقة الإضافية.

وسيقوم المتصفح بالتحقق من علامات التبويب الخلفية بعد 10 ثوان من عملها، للتأكد من إيقاف عمل محتواها، إلى حين عودة المستخدم إليها.

وقال مهندس البرمجيات في غوغل، ألكسندر تيمين: “لقد وجدنا أن الآلية الجديدة تؤدي إلى إيقاف عمل 25% من علامات التبويب الخلفية”.

وأضاف موضحا وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “سنواصل اتخاذ الخطوات الضرورية في هذا المجال لإطالة عمر البطارية”.

في يناير/كانون الثاني، أطلقت غوغل ميزة مماثلة للحفاظ على عمر بطارية الكمبيوتر، وذلك من خلال متصفح كروم 56، الذي عمل على إيقاف تطبيقات الويب، مثل Slack وDiscord.

يذكر أن تحديث كروم 57، متوفر للتحميل من موقع كروم.

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