خلال أشهر .. آلاف التطبيقات تودع هواتف ” آي فون ” إلى الأبد

في تقارير من المؤكد أن تثير انزعاج الكثيرين، يتوقع خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية، أن تتعرض آلاف التطبيقات الخاصة بهواتف “#آيفون” إلى “الموت” قريبا جدا.

وستتزامن “الوفاة المتوقعة” مع بدء الاعتماد على نظام التشغيل المقبل “آي أو إس 11”.

وطبقا لتقرير حديث أصدرته شركة “سنسور تاور” المتخصصة في تحليل تطبيقات الهواتف الذكية، فإن نحو 187 ألف تطبيق لن تكون صالحة للعمل مع نظام التشغيل الجديد.

وعادة ما تطلب شركة “#أبل” من مطوري التطبيقات تحديث نسخ جديدة من هذه التطبيقات لكي تتماشى مع أنظمة التشغيل الجديدة، إلا أن تحذيرات من الشركة بأن “بعض التطبيقات لن تعمل مع نظام التشغيل المقبل” عززت التكهنات بأن “أبل” ستنهي دعمها لها.

وحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عن “سنسور تاور”، فإن نسبة التطبيقات التي قد لا تصلح للعمل مع “آي أو إس 11” ستصل إلى 8 في المائة من إجمالي تطبيقات آيفون.

وتقول الشركة إن التطبيقات التي سوف “تموت” هي تلك التي صدرت قبل إطلاق “أبل” لهاتف “آيفون 5 إس” عام 2013 ولم يتم تحديثها حتى الآن.

ومن المنتظر أن تصدر “أبل” هاتفا جديدا في سبتمبر من العام الجاري بنظام التشغيل “آي آو إس 11″، لكن عددا كبيرا من مواصفات الهاتف المقبل لا تزال محل غموض.

عكس السير