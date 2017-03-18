دراسة : عدد كبير من العاملين في ألمانيا يعانون من مشاكل بالنوم

أظهرت نتائج دراسة حديثة، أن العديد من العاملين في ألمانيا يعانون من مشاكل في النوم.

صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن دراسة أجريت من قبل شركة التأمين الصحي DAK بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والطبية في برلين (Iges-Institut) أثبتت تسجيل ارتفاع كبير لأعداد العاملين الذين يعانون من مشاكل في النوم (الدخول في حالة النوم أو الاستمرار فيه).

المعهد البرليني حلل بيانات 2,6 من العاملين المسجلين لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى التركيز على 5200 منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 65، تم سؤالهم شخصياً .

وقال أندرياس شتروم رئيس شركة التأمين، معلقاً على الدراسة: “يجب أن نتحرك .. العديد من الأشخاص يهتمون مساءاً ببطارية هاتفهم الذكي أكثر من بطارية أجسامهم”.

ومنذ عام 2010 ارتفع عدد المصابين بمشاكل النوم بنسبة 66% ، وبلغ في 2016 حوالي 34 مليون شخص في ألمانيا.

أما أكثر المشاكل شيوعاً فهي الأرق (عند النساء أكثر من الرجال)، حيث تكون جودة النوم سيئة للغاية لأن المرضى غالبا ما يجدون صعوبة بالاستغراق، ويستيقظون عدة مرات، وفي النهار يكون هؤلاء الأشخاص مرهقين على نحو كبير.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن نصف المرضى يقومون بشراء أدوية دون وصفة طبية، وبالمقارنة مع 2010 فإن عدد الأشخاص الذين يتناولون أدوية لمواجهة مشاكل النوم تضاعف.

ويتناول 25% من المرضى منومات منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا ما يحذر منه أخصائيون “بأن يصبح المرضى متعلقين بشكل كامل بالحبوب المنومة”، وينصحون بزيارة طبيب أخصائي ليراقب التطورات ويقيم الوضع دورياً.

وحذر شتروم من تقليل أهمية مشاكل النوم لأنها من أكثر الأسباب التي تؤدي بالمرضى إلى الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية، كما ربط الأمر بارتفاع كبير سجل في عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجازة مرضية لإصابتهم بأمراض نفسية.

عكس السير