الرئيسية » أهم الأخبار » دمشق : طبيب سوري يستعين بـ ” يوتيوب ” لإجراء العمليات و إنقاذ المصابين ( فيديو )

دمشق : طبيب سوري يستعين بـ ” يوتيوب ” لإجراء العمليات و إنقاذ المصابين ( فيديو )

‏1 دقيقة مضت أهم الأخبار, حوادث اضف تعليق

روت منظمة أطباء بلا حدود قصة طبيب سوري يستعين بمقاطع العمليات الجراحية المصورة والمعروضة على موقع يوتيوب، لمساعدة الضحايا في سوريا.

وقالت المنظمة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن استمرار الحرب يدفع الأطباء المتدربين للتعلم بأنفسهم عبر يوتيوب.

وقال الطبيب “طارق” الوحيد المتبقي في مشفى بريف دمشق (لم يتم تحديده من قبل المنظمة): “أجريت عمليات ليست من اختصاصي .. إن لم أجرها للمصابين، فلن يقوم أحد بذلك”.

 

مواضيع متعلقة

قصف مستشفيات و تعذيب و إعدام .. مجلة طبية تكشف عن عدد عناصر الطواقم الطبية الذين قتلوا في سوريا على يد بشار الأسد

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017